أذربيجان: تطعيم 190 جرعة من لقاح كورونا في 27 أبريل

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 190 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 130 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و30 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 23 شخصا الجرعة الثالثة و7 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و960 ألف و51 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و465 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و749 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و698 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و139 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.