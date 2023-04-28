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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 28 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077

    أورو EUR 1 1.8726

    دولار أسترالي AUD 1 1.1246

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.337

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927

    كرون دنماركي DKK 1 0.252

    لاري جورجي GEL 1 0.6805

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2469

    دينار الكويت KWD 1 5.5507

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3814

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0937

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

    كرون النرويج NOK 1 0.16

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4098

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0209

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2972

    دولار سنغافورة SGD 1 1.273

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1563

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0874

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0442

    كرون التشيك CZK 1 0.0799

    يوان الصين CNY 1 0.2455

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1208

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4676

    كرون السويد SEK 1 0.1649

    فرنك سويسرا CHF 1 1.9079

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1267

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2716

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2111

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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