الرئيس إلهام علييف يزور قبر الأكاديمية ظريفة علييفا

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

يمر اليوم 100 عام على ميلاد زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زار اليوم قبر طبيبة العيون الشهيرة الاكاديمية ظريفة علييفا في مقابر الفخرية.

وضع رئيس الدولة باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا احياء لذكراها.

ثم وضع باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.

وزار الرئيس ضريح الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني وابنه البار حيدر علييف ووضع باقات من الزهور أمام الضريح وأحيا الذكرى الخالدة له.