النائبة الأولى للرئيس تكتب عن الذكرى الـ100 للأكاديمية ظريفة علييفا

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في صفحتها الرسمية في انستغرام عن الذكرى الـ100 لطبيبة العيون الشهيرة الاكاديمية ظريفة علييفا.

أفادت وكالة أذرتاج انه جاء في التدوينة: "يمر اليوم 100 عام على ميلاد ظريفة علييفا. مثل كل من عرف هذه السيدة اللطيفة والمحترمة، سأحتفظ بوجهها المشرق في ذاكرتي".