النائبة الأولى للرئيس تكتب عن الذكرى الـ100 للأكاديمية ظريفة علييفا
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في صفحتها الرسمية في انستغرام عن الذكرى الـ100 لطبيبة العيون الشهيرة الاكاديمية ظريفة علييفا.
أفادت وكالة أذرتاج انه جاء في التدوينة: "يمر اليوم 100 عام على ميلاد ظريفة علييفا. مثل كل من عرف هذه السيدة اللطيفة والمحترمة، سأحتفظ بوجهها المشرق في ذاكرتي".
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