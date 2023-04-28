انطلاق سباق الفورمولا ثان في باكو

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

انطلقت فعاليات السباق الترتيبي في الفورمولا ثان على هامش جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد في باكو اليوم في 28 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج انه بعد السباق الترتيبي الذي سيستمر 45 دقيقة، سيقام السباق الترتيبي لمسابقة جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد من الساعة 13:30 إلى الساعة 14:30. ستبدأ الجولة التأهيلية للفورمولا ثان في الساعة 15:00 والجولة التأهيلية للفورمولا واحد في الساعة 17:00.

وتتنافس 11 فريقا من جانب طيارين اثنين في سباق الفورمولا ثان.

تستضيف أذربيجان سباقات الفورمولا 1 منذ عام 2016. في عام 2020 لم تقام سباقات الفورمولا 1 والفورمولا 2 في باكو بسبب جائحة فيروس كورونا. في عام 2021، أقيمت المسابقات بدون متفرجين.

تتكون بطولة الفورمولا ثاني من 14 مرحلة. وستختتم المسابقة برالي يقام في أبو ظبي في الفترة ما بين 24 و26 نوفمبر.

يشار إلى أن السباق قدامى المحاربين وأفراد أسر الشهداء.