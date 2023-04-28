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    طائرة تركية تتعرض لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٠]
    طائرة تركية تتعرض لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان

    باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

    تعرض إحدى الطائرة التركية العسكرية لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء في السودان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع التركية ان طائرة من طراز "C-130" تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، أثناء الهبوط في مطار وادي سيدنا بالقرب من العاصمة الخرطوم. وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في المطار، دون تسجيل أي إصابات في طاقمها أو أضرار في جسمها.

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