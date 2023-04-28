باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

تقام مسابقة "أفضل قناص" في الجيش الأذربيجاني، بناء على خطة الاستعدادات القتالية للعام الجاري.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العسكريين يعززون مهاراتهم في فئات "القنص في الوضع غير المريح"، و"القناص مدافعا" و"القناص مهاجما" وغيرها من الفئات.