زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 23.2 %
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٢]
باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)
بلغت قيمة الصادرات الأذربيجانية 7.7 مليار دولار أمريكي والصادرات في القطاع غير النفطي 912.2 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير - مارس من العام الحالي. ارتفعت الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار انه في غضون ثلاثة أشهر، زادت صادرات المشروبات الكحولية وغير الكحولية بنسبة 6.9 مرة وصادرات السكر بنسبة 28.6 في المائة.
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