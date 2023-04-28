الصادرات غير النفطية تبلغ 261 مليون دولار

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج) بلغت الصادرات في القطاع غير النفطي 261 مليون دولار أمريكي في مارس. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان قيمة صادرات المنتجات الغذائية بلغت 52.2 مليون دولار والصادرات من المنتجات غير الغذائية 208.8 مليون دولار.

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