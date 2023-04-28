تركيا في المكان الأول بين الدول المستوردة للمنتجات الاذربيجانية غير النفطية

باكو، 28 أبريل، (اذرتاج)

تتصدر تركيا (66 مليون دولار) قائمة الدول التي تصدر اليها أذربيجان منتجاتها غير النفطية في مارس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد فبراير من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان روسيا احتلت الشهر الماضي المرتبة الثانية (63 مليون دولار) بينما جاءت جورجيا في المرتبة الثالثة (44.5 مليون دولار) في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الأذربيجانية غير النفطية.

تم تصدير المنتجات غير النفطية بقيمة 339.9 مليون دولار إلى تركيا و200.7 مليون دولار إلى اتحاد روسيا و109.2 مليون دولار إلى جورجيا و29.7 مليون دولار الى سويسرا و27.6 مليون دولار إلى كازاخستان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.