الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان

باكو، 28 أبريل، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بالرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية التي أقيمت في يريفان.

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