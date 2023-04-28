الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بالرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية التي أقيمت في يريفان.
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