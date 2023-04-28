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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]

    باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بالرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية التي أقيمت في يريفان.

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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يلتقيان مع الرياضيات الأتراك اللاتي كرسن فوزهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية في يرفان