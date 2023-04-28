  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    منح وسام "ترقي" الاذربيجاني للرياضيات الأتراك

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٦]
    منح وسام

    باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)

    وقع الرئيس إلهام علييف مرسوما خاصا بمنح وسام "ترقي" جانسو بكتاش وغمزة آلتون ونوراي غونغور.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرياضيات الأتراك حصلن على جائزة على تكريس انتصارهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية التي أقيمت في يريفان كدليل على العلاقات الأخوية الوثيقة بين أذربيجان وتركيا.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٨]
    المغرب تريد الاستفادة من خبرة أذربيجان في إزالة الألغام
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٣]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٢]
    رفع علم أذربيجان في معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي