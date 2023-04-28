منح وسام "ترقي" الاذربيجاني للرياضيات الأتراك
AzerTAg.az
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٦]
باكو، 28 أبريل، (أذرتاج)
وقع الرئيس إلهام علييف مرسوما خاصا بمنح وسام "ترقي" جانسو بكتاش وغمزة آلتون ونوراي غونغور.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرياضيات الأتراك حصلن على جائزة على تكريس انتصارهن لأذربيجان في بطولة رفع الأثقال الأوروبية التي أقيمت في يريفان كدليل على العلاقات الأخوية الوثيقة بين أذربيجان وتركيا.
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