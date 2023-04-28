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    اقتصاد


    مناقشة فرص جديدة لتطوير العلاقات مع تاتارستان في المجالات الصناعية

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٤٢]
    مناقشة فرص جديدة لتطوير العلاقات مع تاتارستان في المجالات الصناعية

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع الرئيس المشارك في اللجنة الأذربيجانية التاتارستانية الحكومية المشتركة نائب رئيس وزراء تاتارستان ووزير الصناعة والتجارة اوليغ كوروبشينكو.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير قوله ان الطرفين استعرضا المسائل الموجودة في أجندة التعاون الاقتصادي الثنائي وناقشا سبل تطوير العلاقات في المجالات الصناعية.

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