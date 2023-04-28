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    جمارك أذربيجان والبحرين تبحثان التعاون بينهما

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٦]

    باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

    اجتمع رئيس لجنة الجمارك الأذربيجانية الجنرال شاهين باغيروف مع الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحريني ورئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له في زيارته الى أذربيجان في 28 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن اللجنة ان الطرفين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون بين هيأتي الجمارك لكلا البلدين وسبل تطويره. تم التأكيد على ضرورة تنفيذ المسائل المنصوص عليها في "مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي" الموقعة بين الجمارك الأذربيجانية والجمارك البحرينية في العام الماضي. في الوقت ذاته تناول الاجتماع بحث المسائل المتعلقة بالمراقبة الجمركية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات عبور وسائل النقل والركاب وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تحسين عملية مراقبة شحن الترانزيت جوا ومكافحة التهريب، لاسيما تهريب المخدرات.

    كذلك اجري تبادل الآراء حول مسائل تعزيز التعاون في إطار منظمة الجمارك العالمية وتنظيم نشاط مكتب منظمة الجمارك العالمية الإقليمي للمنظمة لتعزيز الإمكانيات الواقع في باكو.

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