انعقاد لقاء ثلاثي بين رؤساء مؤسسات التعليم العسكري لأذربيجان وتركيا وجورجيا في باكو

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

انعقد في جامعة الدفاع الوطني باكو لقاء ثلاثي لرؤساء مؤسسات التعليم العسكري لأذربيجان وتركيا وجورجيا، ذلك بناء على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الدفاع بين أذربيجان وتركيا وجورجيا.

ناقش الأطراف التعاون بين مؤسسات التعليم العسكري للبلدان الثلاثة مشيرين الى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال. قدمت الى الضيوف معلومات عن تاريخ ونشاط مؤسسة تعليم القوات الخاصة. تفقد الضيوف محيط المؤسسة وتعرفوا على مباني التدريس والبنية التحتية الموجودة والظروف المهيأة للطلاب.