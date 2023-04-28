المغرب تريد الاستفادة من خبرة أذربيجان في إزالة الألغام

باكو، 28 أبريل (أذرتاج)

التقى رئيس مجلس إدارة وكالة إزالة الألغام (أناما) وقار سليمانوف مع وفد القوات المسلحة الملكية وسفير المملكة المغربية محمد عادل إمبارش.

أفادت أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني قدم معلومات مفصلة الى الوفد المغربي عن نشاط إزالة الألغام في أذربيجان.

قال الجانب المغربي انه يريد الاستفادة من إنجازات وخبرات أذربيجان في هذا المجال.

كذلك اجري في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون المفيد في مجال تفكيك الألغام.