مقتل 3 أشخاص مدنيين نتيجة انفجار لغم ارميني مضاد للدبابات في تارتار

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

قُتل 3 أشخاص نتيجة انفجار لغم ارميني مضاد للدبابات بين قرية تاب قاراقويونلو وقرية تاليش في محافظة تارتار في 28 أبريل.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان التحقيقات أوضحت ان القتلى هم سخاوت جوزالوف من مواليد 1981 ونادر يوسفوف من مواليد 1982 وفريد سدييف من مواليد 1996 الذين كانوا يعملون لشركة RPS Energy Ltd.

يقال ان 298 شخص سقطوا ضحايا انفجار الألغام التي زرعتها القوات المسلحة الارمينية منذ وقف العمليات القتالية بالاتفاق الموقع بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 الى الآن، ولقي منهم 54 شخصا مصرعهم وأصيب 244 شخص بجروح مختلفة.