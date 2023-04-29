رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل

إسطنبول، 29 أبريل، (أذرتاج)

وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى تركيا في 29 أبريل تلبية لدعوة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار اتاترك الجوي المزين بأعلام كلا البلدين في إسطنبول تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك وكبار المسئولين الآخرين.