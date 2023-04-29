شركات فنلندية تدرس إمكانيات نقل الشحن الى آسيا المركزية والصين عبر ميناء باكو

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

زارت سفيرة فنلندا الى جنوب القوقاز كريستي ناريني والوفد المرافق لها ميناء باكو في 28 أبريل.

أفادت أذرتاج نقلا عن ميناء باكو انه رافق السفيرة في زيارتها ممثلي دوائر الاعمال الرائدة في فنلندا وممثلي شركتي "نوكيا" و" Finland EastCham". ناقش الطرفان خلال الزيارة الموقف الاستراتيجي لميناء باكو الذي يعتبر جسرا مهما بين أوروبا وآسيا.

درس الوفد الفنلندي وكذلك رجال الاعمال الفنلنديون إمكانيات نقل الشحن الى آسيا المركزية والصين عبر ميناء باكو وبالاتجاه العكسي.