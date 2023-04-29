أذربيجان: 49 حالة إصابة بكورونا في 28 أبريل

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 49 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و23 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و316 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و834 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و238 مريض منهم ويستمر علاج 244 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1081 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و588 ألف و338 فحص طبي.