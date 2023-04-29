أذربيجان: تطعيم 248 جرعة من لقاح كورونا في 28 أبريل

باكو، 29 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 248 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 128 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و86 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 29 شخصا الجرعة الثالثة و5 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و960 ألف و299 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و593 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و835 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و727 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و144 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.