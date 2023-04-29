الكاتب الصحفي المصري محمد سلامة: رفع العلم الاذربيجاني على نقطة ممر لاتشين عمل من اعمال السيادة

باكو، 29 أبريل (أذرتاج)

أعرب الكاتب الصحفي المصري خبير العلاقات الاذربيجانية محمد سلامة عن ارتياحه لرفع العلم الاذربيجاني على نقطة تمركز في طريق لاتشين واصفا اياه بانه عمل من اعمال السيادة على الارض وحق من حقوق أذربيجان السيادية.

كتبت المواقع الإخبارية المصرية كلماته وهو يقول: ان الزوبعة التي اقامتها ارمينيا تحاول بها التغطية على الاعمال الارهابية بنقل الالغام والاسلحة الى المناطق الحدودية الاذربيجانية ومحاولة لصرف الانظار عما يجري من عراقيل واعمال منافية للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 10 نوفمبر عام 2020 بين اذربيجان وارمينيا برعاية روسية بعد هزيمة الاخيرة وتحرير قاراباغ والمحافظات السبعة حولها في حرب التحرير الاذربيجانية.

وقال ان تقديم ارمينيا شكوى لمحكمة العدل الدولية لن يلتفت اليها لان اذربيجان محصنة بالقانون الدولي الذي يسمح لها بالانتشار والتمركز على كل بقعة من بقاع اراضيها.

ورغم ذلك فان اذربيجان تراعي الاتفاق الموقع بينها وبين ارمينيا في 10 نوفمبر 2020 مشيرا الى ان الطريق مفتوح للنقل الإنساني وليس للأسلحة والالغام التي تقوم ارمينيا بزرعها على الحدود.

وكانت اذربيجان قد اصدرت بيانا فضحت فيه السلوك الارميني الذي يخلق التوتر على الحدود وان شكواها لروسيا ومحكمة العدل الدولية من قبيل صرف الانظار عما تقوم به من اعمال ارهابية على الحدود.

واكدت اذربيجان في بيانها ان ارمينيا لا تسعى للسلام وعليها الالتزام باتفاق عام 2020 الذي يسمح بالالتزام بفتح الممرات في كلا الجانبين والكف عن زرع الالغام وارسال الاسلحة الى الارمن في قاراباغ مما يقوض جهود السلام.

واضاف البيان: ان حكومة أذربيجان ، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إساءة استخدام طريق لاتشين – خانكيندي من قبل الجانب الأرميني لأغراض غير مشروعة منهجية و واسعة النطاق تتعارض مع البيان الثلاثي المؤرخ 10 نوفمبر 2020 ، ومع مراعاة التهديدات الأمنية الناتجة ، من أجل ضمان السيطرة في بداية الطريق على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا اتخذت التدابير المناسبة.

كما هو معروف ، خلال العامين ونصف منذ توقيع البيان الثلاثي ، لفت الجانب الأذربيجاني الانتباه باستمرار إلى إساءة استخدام أرمينيا على نطاق واسع لطريق لاتشين ومن أمثلة هذه الانتهاكات تناوب أفراد القوات المسلحة الأرمينية الذين لا يزالون في أراضي أذربيجان ، ونقل الأسلحة والذخيرة ، ومرور الإرهابيين ، وكذلك النقل غير المشروع للموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية.

إن نقل الألغام عبر الممر ودفنها في الأراضي الخاضعة لسيادة جمهورية أذربيجان له عواقب وخيمة بشكل خاص منذ أغسطس 2022 ، تم اكتشاف أكثر من 2700 لغم مضاد للأفراد من صنع أرميني عام 2021 في أراضي منطقتي لاتشين وكالبجار من الواضح أن هذه الألغام تم نقلها إلى أراضي أذربيجان عبر طريق لاتشين خلافا للإعلان الثلاثي.

ففي 22 أبريل2023 ، اصطدمت شاحنة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني بلغم صنع في عام 2021 زرعه الأرمن وانفجرت ، مما أدى إلى إصابة 3 من جنودنا.

يكتب الكاتب الصحفي المصري : ومنذ نهاية الحرب ، وقع 294 أذربيجانيا ضحية للألغام. وفي 22 أبريل ، سجلت كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان نقل حاويتين للأغراض العسكرية وقافلة من المركبات العسكرية إلى أراضي أذربيجان ، خلافًا للإعلان الثلاثي والمعايير والقواعد مبادئ القانون الدولي ، في 22 أبريل ايضا ، في بداية طريق لاتشين – خانكيندي ، لوحظ وضع حاويات المعيشة العسكرية وبناء البنية التحتية العسكرية في أقرب نقطة من أراضي أذربيجان.

مع الأخذ في الاعتبار التهديدات والاستفزازات المذكورة ، فإن إنشاء آلية لمراقبة الحدود في بداية طريق لاتشين سيضمن شفافية حركة المرور على الطرق ، وسيادة القانون ، وبالتالي سلامة حركة المرور.

إن ضمان أمن الحدود هو من اختصاص حكومة أذربيجان وشرط ضروري للأمن القومي وسيادة الدولة وسيادة القانون.

جاء في كلمة الصحفي المصري أيضا : "وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في الإعلان الثلاثي ، في إطار هذا التدبير الإضافي ، الذي يضمن سلامة حركة المواطنين والمركبات والبضائع من طريق لاتشين من قبل جمهورية أذربيجان ، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق شفافية المرور المنظم للسكان الأرمن الذين يعيشون في منطقة قاراباغ بأذربيجان من هذه النقطة في كلا الاتجاهين إلى أرمينيا وأذربيجان. وسيتم تنفيذ آلية المراقبة بالتنسيق مع وحدة حفظ السلام الروسية.

يؤكد الجانب الأذربيجاني استعداده للتعاون مع أرمينيا من أجل التشغيل الشفاف والآمن لنظام مراقبة الحدود. بدون عراقيل واستفزازات واعمال عدائية."