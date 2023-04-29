الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان يحضران مهرجان "تكنوفست" في إسطنبول

إسطنبول، 29 أبريل، (أذرتاج)

شارك رئيسا جمهوريتي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان اليوم في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في إسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا وصلوا إلى مكان المهرجان بسيارة "توغ" - مؤشر آخر على التطور التكنولوجي للبلد الشقيق.

ورحب المشاركون في المهرجان، المصطفون على طول الطريق بالرئيسين والسيدتين الأوليتين بباقات من الزهور والتصفيق المستمر.

ثم تم التقاط صورة تذكارية.