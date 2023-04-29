البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077
أورو EUR 1 1.8726
دولار أسترالي AUD 1 1.1246
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3415
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927
كرون دنماركي DKK 1 0.2512
لاري جورجي GEL 1 0.6801
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2493
دينار الكويت KWD 1 5.5507
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812
بيسو المكسيك MXN 1 0.094
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0945
كرون النرويج NOK 1 0.1599
زلوتي بولندا PLN 1 0.4091
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0209
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969
دولار سنغافورة SGD 1 1.273
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1564
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.0874
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0443
كرون التشيك CZK 1 0.0798
يوان الصين CNY 1 0.2458
جنيه بريطاني GBP 1 2.1223
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.468
كرون السويد SEK 1 0.165
فرنك سويسرا CHF 1 1.9001
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2612
بيسو تشيلي CLP 100 0.2119
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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