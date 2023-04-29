البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077

أورو EUR 1 1.8726

دولار أسترالي AUD 1 1.1246

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3415

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927

كرون دنماركي DKK 1 0.2512

لاري جورجي GEL 1 0.6801

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2493

دينار الكويت KWD 1 5.5507

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812

بيسو المكسيك MXN 1 0.094

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

كرون النرويج NOK 1 0.1599

زلوتي بولندا PLN 1 0.4091

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0209

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969

دولار سنغافورة SGD 1 1.273

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1564

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.0874

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0443

كرون التشيك CZK 1 0.0798

يوان الصين CNY 1 0.2458

جنيه بريطاني GBP 1 2.1223

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.468

كرون السويد SEK 1 0.165

فرنك سويسرا CHF 1 1.9001

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2612

بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

ريال إيران IRR 100 0.004