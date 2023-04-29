رئيس أذربيجان: الصناعة القوية في تركيا تعزز كلا من تركيا وحلفائها

باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

اليوم، تركيا مركز التجارة والطاقة والنقل والسياسة لأوراسيا. تتزايد أهمية تركيا ودورها يوما بعد يوم.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

وأشار الرئيس الاذربيجاني إلى أن الصناعة القوية لتركيا تعزز كلا من تركيا وحلفائها. الجيش التركي من بين الجيوش الرائدة في العالم اليوم.