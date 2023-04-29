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    الرئيس إلهام علييف: تركيا وأذربيجان واقفتان دوما بجانب بعضهما البعض

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف: تركيا وأذربيجان واقفتان دوما بجانب بعضهما البعض

    باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

    تقف تركيا وأذربيجان دائما بجانب بعضهما البعض. تركيا وأذربيجان بلدان صديقان وشقيقان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

    أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن تركيا وأذربيجان أصبحتا حليفتين رسميا بتوقيع "إعلان شوشا" قبل عامين.

    إن توقيع ذلك الإعلان التاريخي في مدينة شوشا - تاج قره باغ، له أهمية خاصة. شوشا مدينة عزيزة للشعب الأذربيجاني والعالم التركي.

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