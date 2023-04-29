الرئيس إلهام علييف: الصناعات الدفاعية التركية معترف بها دوليا

باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

اليوم، الصناعات الدفاعية التركية معترف بها دوليا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

أكد الرئيس إلهام علييف ان "الصناعة الدفاعية الأكثر تطورا وحداثة وعصرية، تعزز كلا من تركيا وأذربيجان. ذلك سيضمن امن تركيا لسنوات عديدة قادمة".