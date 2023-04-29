الرئيس إلهام علييف: الصناعات الدفاعية التركية معترف بها دوليا
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٧]
باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(
اليوم، الصناعات الدفاعية التركية معترف بها دوليا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.
أكد الرئيس إلهام علييف ان "الصناعة الدفاعية الأكثر تطورا وحداثة وعصرية، تعزز كلا من تركيا وأذربيجان. ذلك سيضمن امن تركيا لسنوات عديدة قادمة".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٦]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥٣]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٩]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك