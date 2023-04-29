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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان في حرب قره باغ الثانية أعطانا قوة إضافية

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٨]
    الرئيس إلهام علييف: وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان في حرب قره باغ الثانية أعطانا قوة إضافية

    باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

    كان أخي العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معنا منذ الدقائق الأولى من اندلاع حرب قره باغ الثانية الى نهايتها.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

    أضاف أن تصريحات الرئيس أردوغان ورسائله تدعم أذربيجان بشكل واضح، قائلا إن أذربيجان ليست وحدها وتركيا الى جانب أذربيجان وهذا أعطانا قوة وروحا إضافية".

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