الرئيس إلهام علييف: في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان

باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في اذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

أضاف رئيس الدولة: "عندما كان السيد سلجوق في أذربيجان في بداية هذا الشهر أي في 3 أبريل، تحدثنا معه عن التعاون المستقبلي واتفقنا على إنشاء مركز "بيرقدار" في أذربيجان. ان شاء الله في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان".