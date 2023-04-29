  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف: في المستقبل القريب، سينشأ مركز

    باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

    في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في اذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

    أضاف رئيس الدولة: "عندما كان السيد سلجوق في أذربيجان في بداية هذا الشهر أي في 3 أبريل، تحدثنا معه عن التعاون المستقبلي واتفقنا على إنشاء مركز "بيرقدار" في أذربيجان. ان شاء الله في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
    الرئيس: آمل أن تتحلق "كيزيلما" في سماء أذربيجان في المستقبل القريب
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٨]
    الرئيس إلهام علييف: وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان في حرب قره باغ الثانية أعطانا قوة إضافية
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف: الصناعات الدفاعية التركية معترف بها دوليا
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف: تركيا وأذربيجان واقفتان دوما بجانب بعضهما البعض