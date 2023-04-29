الرئيس إلهام علييف: في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(
في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في اذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.
أضاف رئيس الدولة: "عندما كان السيد سلجوق في أذربيجان في بداية هذا الشهر أي في 3 أبريل، تحدثنا معه عن التعاون المستقبلي واتفقنا على إنشاء مركز "بيرقدار" في أذربيجان. ان شاء الله في المستقبل القريب، سينشأ مركز "بيرقدار" في أذربيجان".
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