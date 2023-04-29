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    وزير الخارجية: الزعيم العام كان يعير اهتمامًا خاصا بحماية البيئة

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٠]
    وزير الخارجية: الزعيم العام كان يعير اهتمامًا خاصا بحماية البيئة

    باكو، 29 أبريل، أذرتاج

    قال وزير الخارجية جيهون بايراموف في تصريح له لصحفيين على هامش مشاركته في حملة غرس الأشجار "حيدر علييف 100 – المستقبل الأخضر" بقصبة مشفق آباد للعاصمة باكو إن تنظيم حملة غرس الأشجار ضمن الفعاليات المنظمة عشية الذكرى السنوية الـ 100 للزعيم العام حيدر علييف له معنى كبير لأن الزعيم العام كان دوما يعير اهتمامًا خاصا بحماية البيئة والمحيط الأخضر والأشجار وعدد كبير من مبادرات الزعيم العام ومشاريعه الكبيرة ما زالت قيد التحقيق إلى اليوم.

    وأضاف الوزير بيراموف "أنني يسعني القول بالامتنان إن ممثلي السلك الدبلوماسي الناشط في أذربيجان وسفراء البلدان الأجنبية ورؤساء المنظمات الدولية يشاركون في الحملة وحملات غرس الأشجار تكتسي بأهمية كبيرة في زيادة أراضي الغابات وثمة حاجة كبيرة في الوقت الحاضر إلى مثل هذه الفعاليات."

    وذكر الوزير أن حملة اليوم تخدم لحماية البيئة وتحسين البيئة المحيطة وذلك واجب من اجل صحة وسلامة الناس.

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