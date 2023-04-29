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    أخبار رسمية


    مأدبة غداء مشترك لرئيسي أذربيجان وتركيا

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]

    إسطنبول، 29 أبريل، (اذرتاج)

    أقيمت اليوم مأدبة غداء مشترك للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان في إسطنبول.

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    مأدبة غداء مشترك لرئيسي أذربيجان وتركيا مأدبة غداء مشترك لرئيسي أذربيجان وتركيا