مأدبة غداء مشترك لرئيسي أذربيجان وتركيا
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
إسطنبول، 29 أبريل، (اذرتاج)
أقيمت اليوم مأدبة غداء مشترك للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان في إسطنبول.
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