مأدبة غداء مشترك لرئيسي أذربيجان وتركيا

إسطنبول، 29 أبريل، (اذرتاج) أقيمت اليوم مأدبة غداء مشترك للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان في إسطنبول.

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