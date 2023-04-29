اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا

إسطنبول، 29 أبريل، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل إلى تركيا في 29 أبريل تلبية لدعوة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار اتاترك الجوي المزين بأعلام كلا البلدين في إسطنبول تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني. وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان.

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