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    الرئيس: آمل أن تتحلق "كيزيلما" في سماء أذربيجان في المستقبل القريب

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
    الرئيس: آمل أن تتحلق

    باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(

    آمل أن تتحلق مسيّرات "بيرقدار كيزيلما" القتالية في سماء أذربيجان في المستقبل القريب.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.

    وقال رئيس الدولة إن سلجوق بيرقدار قدم له نموذج تصميم "كيزيلما" أثناء زيارته لباكو. وهنأ جميع إخواننا على ذلك".

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