الرئيس: آمل أن تتحلق "كيزيلما" في سماء أذربيجان في المستقبل القريب
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
باكو، 29 أبريل، )أذرتاج(
آمل أن تتحلق مسيّرات "بيرقدار كيزيلما" القتالية في سماء أذربيجان في المستقبل القريب.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مهرجان "تكنوفست" للفضاء والتكنولوجيا في اسطنبول.
وقال رئيس الدولة إن سلجوق بيرقدار قدم له نموذج تصميم "كيزيلما" أثناء زيارته لباكو. وهنأ جميع إخواننا على ذلك".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٢]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٨]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٢]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٦]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥٣]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٩]
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٥]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك