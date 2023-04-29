نشطاء جمعيات البيئة زرعوا الأشجار مكان الاعتصام الاحتجاجي على طريق لاتشين – خانكندي

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

زرع مشاركون في الاعتصام الاحتجاجي المنظم حتى مساء الامس على جزء من طريق لاتشين وخانكندي احتجاجا على الاستغلال غير الشرعي للمناجم للثروات الطبيعية الأذربيجانية الواقعة في أراضي أذربيجان التي تنتشر عليها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية مختلف الأشجار في 29 ابريل في اليوم التالي على وقفهم الاعتصام الاحتجاجي.

ويهتم المشاركون في الاعتصام الاحتجاجي الموقوف مساء 28 ابريل مؤقتا بتنظيف المكان وتشجير المنطقة.

هذا وبدعوة من ممثلي حكومة أذربيجان، أقيم في المنتصف الأول ليوم 28 أبريل، لقاء آخر مع مجموعة من مشاركي الاعتصام البيئي الذي يستمر خلال 138 يوم على طريق لاتشين – خانكندي. شارك في اللقاء المنعقد في مقر الممثلية الخاصة للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا 10 نشطاء بيئيين.

قال آيدين كريموف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في اللقاء ان انشاء نقطة تفتيش وعبور عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي، في الحدود مع أرمينيا، في أراضي أذربيجان ذات السيادة في 23 ابريل خلق ظروفا جديدة. لذلك اقترح للمعتصمين وقف الاعتصام.

قال النشطاء البيئيون ان انشاء آلية مراقبة حدودية من قبل حراس الحدود عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي، وبالتالي ضمان الشفافية في حركة المرور عبر الطريق وسيادة القانون وأمن حركة المرور يسرهم كثيرا.

لكن النشطاء البيئيين قالوا ان الاعتصام لم ينل بعض أهدافه بعدُ. واكدوا مرة أخرى انهم يطالبون قيادة قوات حفظ السلام بوقف الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الأذربيجانية في الأراضي التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا وبالسماح للهيئات الأذربيجانية ذات الصلة بإجراء المراقبة في تلك الأراضي.

ردا على المناشدات المصرة من قبل ممثلي الحكومة، قال ممثلي النشطاء البيئيين ان ثمة حاجة الى مشاورات عامة بحضور ممثلي الاعتصام للنظر في مسألة وقف التظاهرة.

بعد اللقاء المنعقد في المنتصف الأول لليوم، عاد النشطاء البيئيون الى مكان الاعتصام لاجراء مشاورات حول المسائل المطروحة للنقاش.

واعلن القرار الذي أصدره النشطاء البيئيون بعد المشاورات والمناقشات، وقرئ البيان الذي تبناه مشاركو الاعتصام من ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء البيئيين والمتطوعين الشباب.

وجاء في البيان: " احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية في الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، بدأ ممثلو المنظمات غير الحكومية والنشطاء البيئيون والمتطوعون الشباب اعتصاما على طريق لاتشين – خانكندي قرب مدينة شوشا ابتداء من 12 ديسمبر عام 2022 ويستمر هذا الاعتصام منذ 138 يوم.

في التظاهرة المستمرة ليلا ونهارا دون انقطاع خلال هذه الفترة المنصرمة اطلقنا شعارات مختلفة ضد تهريب ثرواتنا الطبيعية وناشدنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للعمل في وقف الجرائم البيئية المرتكبة في أراضي أذربيجان. ونحن، المتطوعين الشباب والنشطاء البيئيين، فخورون بإحاطة المجتمع الدولي علما بمطالب أذربيجان في هذا المجال، وخوض نضالنا العادل من اجل هذا.

تلقينا دوما دعم شعبنا في الاعتصام البيئي الذي شارك فيه آلاف المشاركين خلال 138 يوم. وهذا الدعم ألهمنا كثيرا. أما انشاء نقطة تفتيش وعبور عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود مع أرمينيا، في أراضينا ذات السيادة من قبل وحدات حرس الحدود الأذربيجانية في 23 ابريل عام 2023 فإنه يسرنا ويثير اعتزازنا. يهدف إنشاء آلية مراقبة حدودية الى ضمان الشفافية في حركة المرور على الطريق وسيادة القانون وامن الحركة والى تصدي أي استفزاز محتمل. ان هذه الخطوة الحازمة الرامية الى وقف الخروقات القانونية في أراضي أذربيجان تدل على التحقيق الجزئي لاهداف مشاركي الاعتصام أيضا.

نعلن اننا اصدرنا قرارا حول وقف اعتصامنا مؤقتا ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم في 28 ابريل عام 2023، نظرا لحصولنا جزئيا على مطالبنا وكذلك ردا على المناشدات المصرة التي تلقيناها من قبل ممثلي الحكومة.

نعلن ان مطالبنا من قيادة قوات حفظ السلام الروسية عن وقف الاستغلال غير القانوني للمناجم الموجودة في الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، وضمان اجراء مراقبة العواقب البيئية والأخرى. ونعلن اننا نحتفظ لأنفسنا بحق استئناف الاعتصام في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب.

نعرب عن شكرنا العميق لمواطني أذربيجان والمسئولين عن الامن في المنطقة والأطباء المتطوعين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية التي نقلت الى العالم مطالبنا خلال 138 يوم من الاعتصام.

نعلن مرة أخرى:

أوقفوا الجريمة البيئية!

أذربيجان في حماية ثرواتها وموحدة وصاحبة ثرواتها دوما!

28 ابريل عام 2023".