زيادة حجم استيراد القمح ضعفين

باكو، 29 أبريل، أذرتاج

استورد 1ر356 ألف طن من القمح خلال فترة يناير – مارس.

قالت هيئة الجمارك في بيان إن قيمة القمح المستورد كانت 7ر108 مليون دولار علما بان البلد استورد خلال الفترة عينها من 2022 8ر182 ألف طن من القمح بقيمة 4ر62 مليون دولار.

وازداد حجم استيراد الأرز خلال الفترة المذكورة حيث إن البلد استورد 9ر21 ألف طن من الأرز بقيمة 3ر19 مليون دولار وقد استورد 16 ألف طن من الأرز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 1ر13 مليون دولار.

كما ارتفع حجم استيراد الذرة حيث بلغ حجم الذرة المستوردة 6ر22 ألف طن بقيمة 4ر8 ملايين دولار خلال الفترة المذكورة علما بأن البلد أنفق 3ر7 ملايين دولار لاستيراد 9ر21 ألف طن من الذرة خلال الفترة عينها من العام المنصرم.