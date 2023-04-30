باكو، 30 أبريل، أذرتاج

نظمت بعاصمة أذربيجان باكو المسابقة الرئيسية الرابعة ضمن سباق الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى في 30 أبريل اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاهدا المسابقة برفقة أفراد عائلتهم.

وجرى في البداية حفل افتتاح الجائزة الكبرى.

وبعد عزف النشيد الوطني الأذربيجاني انطلق السباق الرئيسي لجائزة أذربيجان الكبرى في الجولة الرابعة من سباق الفورمولا وان.

وعقب السباق الدائر نحو ساعتين بين 10 اندية تنافس كل واحد منها من قبل سائقين في 51 لفة على حلبة باكو التاريخية تقدم سائق نادي ريد بول راسينغ سيرخيو بيريس امام زميله في النادي ماكس فيرستابين الثاني وسائق فيراري شارل لاكلير الثالث.

بعد اختتام السباق جرى حفل توزيع جوائز أذربيجان الكبرى في الفورمولا وان جولته الرابعة.

وعزف النشيدان المكسيكي والنمساوي على شرف الرياضي الفائز والنادي المتغلب.

ثم قدم مسؤولون كبار الجوائز الى الفائزين.

يذكر أن أذربيجان تستضيف سباق الفورمولا وان للمرة السابعة إلا عام 2020 الذي لم ينظم فيه السباق بسبب جائحة الفيروس التاجي.