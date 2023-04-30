الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 30 أبريل اليوم النائب التنفيذي لرئيس شركة بوينغ للمراكب الجوية المدير التنفيذي العام ستينلي ديل.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد وصف التوصل مؤخرا الى اتفاق على شراء 8 أعداد من طائرات بوينغ 787 دريملاينر بين أذربيجان وشركة بوينغ بحدث مهم. وتم التأكيد على أن أذربيجان وشركة بوينغ تحققان التعاون الناجح والموثوق به طوال السنوات.

وجرى الحديث في اللقاء كذلك عن تحقيق الاعمال الكبيرة في مجال النقل في أذربيجان مع الاشارة الى تحوّل البلد الى مركز النقل الدولي والاقليمي المهم والى تدشين مطارات جديدة.

وتم التشديد على اهمية فتح مسارات جوية جديدة في قراباغ وزنكزور الشرقية مع التعبير عن الثقة في استمرار تطور علاقات التعاون.