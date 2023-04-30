الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 30 أبريل اليوم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التعبير عن الامتنان من التعاون الناجح القائم طوال السنوات بين أذربيجان والاتحاد الدولي للسيارات.

وذكرت اهمية تنظيم سباق الفورمولا وان في أذربيجان في المستوى العالية وتم التشديد على أن استضافة البلد منذ السنوات المديدة الفعاليات ذات الاهمية العالمية المهمة بما فيه المسابقات الرياضية تسهم كبيرا في التعاون الدولي.

واعبر خلال المحادثة عن الثقة في مواصلة توسيع التعاون بين أذربيجان والاتحاد الدولي للسيارات.