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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه الى الولايات المتحدة في زيارة عمل

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٢]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه الى الولايات المتحدة في زيارة عمل

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    تلبية لدوعة وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين توجه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 30 أبريل اليوم الى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة عمل.

    وقالت الخارجية في بيان إن برنامج الزيارة يتضمن عقد جولة تالية من المباحثات حول مشروع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا.

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