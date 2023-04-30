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    جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٧]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    نظم الاتحاد الأذربيجاني للسيارات مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى في 30 أبريل اليوم.

    وكانت المسيرة عبارة عن لفة واحدة على حلبة باكو.

    شاركت في المسيرة المميزة 30 سيارة قديمة أنتجت في السنوات المختلفة.

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    جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى جوانب من مسيرة السيارات القديمة على حلبة باكو للفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى