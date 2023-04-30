أذربيجان: 26 حالة إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

سجلت 26 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و6 حالات التعافي ودون حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و380 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و867 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و241 مريض منهم ويستمر علاج 272 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 753 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و590 ألف و257 فحص طبي.