أذربيجان: تطعيم 228 جرعة من لقاح كورونا في 30 أبريل

باكو، 30 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 228 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 28 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و138 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 26 شخصا الجرعة الثالثة و6 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص. ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و960 ألف و874 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و697 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و881 ألف و243 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و779 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و155 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.