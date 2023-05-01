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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 1 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077

    أورو EUR 1 1.8709

    دولار أسترالي AUD 1 1.1279

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3415

    درهم إماراتي AED 1 0.4630

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927

    كرون دنماركي DKK 1 0.2512

    لاري جورجي GEL 1 0.6801

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2493

    دينار الكويت KWD 1 5.5472

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812

    بيسو المكسيك MXN 1 0.094

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

    كرون النرويج NOK 1 0.1599

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4091

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0213

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2969

    دولار سنغافورة SGD 1 1.273

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1564

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.0874

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0443

    كرون التشيك CZK 1 0.0798

    يوان الصين CNY 1 0.2458

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1223

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.468

    كرون السويد SEK 1 0.165

    فرنك سويسرا CHF 1 1.9001

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2612

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2119

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

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