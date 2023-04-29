رئيسا أذربيجان وتركيا يردان على أسئلة مراسلة قناة سي أن أن ترك

باكو، 29 أبريل، أذرتاج رد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان المشاركون في مهرجان تيكنو فيست على أسئلة مراسلة قناة سي أن أن ترك فولية أوزترك.

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