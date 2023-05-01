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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة الإدارة لشركة "أوزأوتوصناعة"

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس هيئة الإدارة لشركة

    باكو، 1 مايو، (اذرتاج)

    التقي رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس هيئة الإدارة لشركة "أوزأوتوصناعة" أولوبك روزيكولوف.

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