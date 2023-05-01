زيادة حجم صادرات السكر
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٣ [١١:٢٦]
باكو، 1 مايو، (اذرتاج)
تم تصدير 13.5 ألف طن من السكر خلال اشهر يناير - مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة تصدير السكر بلغ 9.8 مليون دولار.
يذكر أنه تم تصدير 11.8 ألف طن من السكر بقيمة 7.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.
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