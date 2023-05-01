وزير الخارجية الأمريكي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 1 مايو، أذرتاج

اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين هاتفيا في 30 أبريل برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وأكد أنطوني بلينكين خلال المكالمة الهاتفية على أهمية المباحثات حول معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان مبلغا في هذا السياق مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي انه يثق في أن التوصل إلى السلام أمرٌ ممكن وتناول إقامة نقطة تفتيش وعبور حدودية عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكر الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تؤيد بجدول أعمال السلام وان أذربيجان هي التي بادرت بالشروع في المباحثات حول معاهدة سلام مع أرمينيا وبتطبيع العلاقات معها. وقدمت من قبل أذربيجان إلى أرمينيا 5 مبادئ وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي في هذا الصدد أيضا.

وبشأن إقامة نقطة تفتيش وعبور حدودية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا أبلغ الرئيس إلهام علييف أن هذه النقطة الحدودية أقيمت في إطار حقوق أذربيجان السيادية وطبقا للقواعد الدولية كلها.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن الغرض ليس تقييد الحركة بل بالعكس هو ضمان المراقبة والتفتيش وقد بدأ تحقيق العبور ذهابا وإيابا عبر هذه النقطة.

وقيل خلال المكالمة الهاتفية إن حقوق الأهالي الأرمن المقيمين في منطقة قره باغ الأذربيجانية تضمن في إطار الدستور الأذربيجاني والوثائق الدولية التي أذربيجان طرف فيها.