وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يزور نصب حيدر علييف في تبليسي

تبليسي، 1 مايو، (اذرتاج) زار وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف اليوم نصب الزعيم الوطني في حديقة حيدر علييف بتبليسي على هامش زيارته الى جورجيا. أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير وضع باقات من الزهور امام نصب الزعيم الوطني حيدر علييف تخليدا لذكراه. رافق الوزير رشاد نبييف سفير اذربيجان لدى جورجيا فائق قولويف ومسؤولون آخرون.

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