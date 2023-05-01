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    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٣:١٠]
    انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    باكو، 1 مايو، (اذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 18 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن 19.5 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 37.2 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 33 مليون دولار.

    خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم استيراد 132.8 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية. وبلغت قيمة استيراد البلاستيك والمنتجات البلاستيكية 119.1 مليون دولار. تم استيراد 112.4 ألف طن من البلاستيك ومنتجاته بقيمة 114.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    زادت حجم صادرات الألمنيوم في الربع الأول. تم تصدير 20.1 ألف طن ألمنيوم بقيمة 54.3 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر. في الربع الأول من العام الماضي، تم تصدير 19.5 ألف طن من الألمنيوم وبلغت قيمتها 69.5 مليون دولار.

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