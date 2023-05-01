وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره التركي ورئيس الأركان

باكو، 1 مايو، (أذرتاج)

بعث وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف برسالة تعزية الى وزير الدفاع الوطني التركي الجنرال خلوصي أكار ورئيس الأركان الجنرال ياشار جولر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

أعرب وزير الدفاع الأذربيجاني عن بالغ حزنه وأسفه في استشهاد وإصابة عسكريين من الجيش التركي المجيد نتيجة حادث مرور سيارة عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية على طريق شيرناك – أولوداره. قال ان آلامكم هي آلامنا.

واعرب عن حزنه ومواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى. الله يرحم الشهداء!